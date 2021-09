Nachhaltig gärtnern in Eppelborn : In der Erde wühlen kann glücklich machen

Eppelborn Warum es Spaß macht, gemeinsam in einem Garten zu arbeiten, erfährt man beim Obst- und Gartenbauverein Eppelborn.

In unzähligen Kursen hat der heute 82-Jährige sein Wissen weitergegeben, hat viele Menschen fürs Gärtnern begeistern können. „Beim letzten Schnittkurs 2020 kamen über 20 Leute“, erinnert sich Anton Klesen, „allerdings viele von außerhalb der Gemeinde.“ Dabei wäre der Verein, der am 3. September 1899 im ehemaligen Gasthaus Thetard in der Rathausstraße gegründet wurde, froh über neue Mitglieder aus der Großgemeinde. Josef und Marita Daniel etwa haben an einem Baumschnittkurs teilgenommen, den Toni Klesen geleitet hat, und sind dann Mitglied im Verein geworden. Die beiden Dirminger helfen mit Freude im Vereinsgarten mit, der als Schul- und Lehrgarten angelegt ist. Gerne würden der Vorsitzende und sein Stellvertreter Werner Müller wieder mal Kindergärten oder Grundschulkinder in dem Garten willkommen heißen. Jungs und Mädchen aus Bubach-Calmesweiler haben sich vor einiger Zeit mit ihren bunten Handabdrücken auf einem Bild verewigt: Sie bedanken sich für die „Unterweisung über die jahreszeitlichen Abläufe“. Auch Bernhard Schorr ist nach eigenen Worten „froh, dass ich hier was lernen kann“. Der gebürtige Eppelborner hat bis voriges Jahr außerhalb des Saarlandes gearbeitet und ist seit seiner Heimkehr Mitglied bei den Obst- und Gartenbauern. Er fände es schade, wenn der große Erfahrungsschatz verloren ginge. „Für mich ganz persönlich ist es sehr interessant, was ich hier lernen kann über die Natur.“