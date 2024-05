FC Hertha Wiesbach FC Wiesbach hat den Aufstieg vor Augen

Gelingt dem FC Hertha Wiesbach im Nachsitzen die direkte Rückkehr in die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar? Die Mannschaft von Trainer Michael Petry, die vor einem Jahr aus der Oberliga abgestiegen ist, wurde am vergangenen Sonntag in der Saarlandliga trotz eines 8:0-Erfolgs bei Borussia Neunkirchen „nur“ Vizemeister, weil sich Spitzenreiter FV Eppelborn in seinem Heimspiel gegen den SV Bliesmengen-Bolchen keine Blöße gab und nach dem 6:1-Sieg mit zwei Punkten Vorsprung Meister wurde und direkt in die Oberliga aufsteigt.