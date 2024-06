FC Hertha Wiesbach Hertha hält Aufstiegstraum am Leben

Ein Feuerwerk vor der Pause hat dem FC Hertha Wiesbach die Chance auf den Aufstieg in die Fußball-Oberliga aufrecht erhalten: Vier Tage nach der 2:3-Niederlage bei der SG Mülheim-Kärlich siegte die Mannschaft von Trainer Michael Petry am Mittwoch in ihrem zweiten Spiel der Aufstiegsrunde gegen Viktoria Herxheim. Vor knapp 800 Zuschauern setzten sich die Gastgeber mit 3:1 (3:0) durch. „Die Jungs haben heute Herzblut gezeigt. Sie hatten richtig Bock ein gutes Ergebnis zu erzielen – und das haben sie getan“, freute sich Petry. „Wenn es so kommt, dass wir durch dieses Spiel aufsteigen, wäre das richtig geil. Aber wir haben es ja leider nicht in der eigenen Hand“, erklärte Pascal Piontek, der zwei Treffer für den Saarlandligisten erzielt hatte.