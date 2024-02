Lichterkette in Dirmingen „Nie wieder ist jetzt“: bewegte Lichterkette in Dirmingen

Mit dem Läuten der Glocken der katholischen Kirche setzte sich die Lichterkette in Bewegung. Ziel war die evangelische Kirche in der Ortsmitte. Einige Teilnehmer hatten sogar eigene Kerzen selbst mitgebracht oder leuchtende Lampions an Kinderwagen befestigt. Unterwegs füllte die Lichterkette fast den gesamten Weg zwischen den beiden Kirchen aus.