Musikverein lädt ein : Musikalische Weltreise in der Allenfeldhalle

Der Musikverein Wemmetsweiler lädt zum Neujahrskonzert in die Allenfeldhalle nach Merchweiler ein. Foto: Werner Schöne Foto: Werner Schöne

Wemmetsweiler Der Musikverein Wemmetsweiler möchte auch in schweren Zeiten der Kultur eine Chance geben und Konzerte veranstalten. Als „Concerto rimandato e adesso recuperato“ (Konzert verschoben und nachgeholt) wird das ursprünglich für Mitte Januar geplante Neujahrskonzert des Sinfonischen Blasorchesters Wemmetsweiler am Sonntag, 13. Februar, um 17 Uhr in der Allenfeldhalle Merchweiler nachgeholt.

Den Musikern war es möglich, unter Beachtung der Corona-Beschränkungen ein spektakuläres Programm einzustudieren, wie der Musikverein verspricht.

Mit den Klanggemälden „Give us this day“, „Machu Pichu“, „Hymn of the Highlands“ und „Seventh Night of July“ gehen die Zuhörer auf eine musikalische Weltreise mit großem Unterhaltungswert. Natürlich dürfen auch klassische Stücke wie die „First Suite in Es“ von Gustav Holst und der „Radetzky-Marsch“ als Evergreen des Neujahrskonzertes nicht fehlen. Außerdem erwartet die Besucher noch ein musikalischer Überraschungsgast. Die musikalischen Darbietungen werden auch optisch mit entsprechender Bühnentechnik inszeniert.

Die Veranstaltung wird mit einem mit den zuständigen Behörden abgestimmten Hygienekonzept und reduzierter Besucherzahl durchgeführt; es gilt „2G+“ und Maskenpflicht am Platz. Auch für „Geboosterte“ wird empfohlen, sich zusätzlich zu testen.