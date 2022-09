Brühlpark Dirmingen : Neugestaltung des Brühlparks in Dirmingen startet 

Neugestaltung des Brühlparks in Dirmingen startet

Eppelborn Ein Bouleplatz, eine Tischtennisplatte, Tische und Bänke sind geplant. Auch eine neue Beleuchtung soll es geben.

Als sich der Eppelborner Bürgermeister Andreas Feld und der Dirminger Ortsvorsteher Frank Klein vergangene Woche im Brühlpark in Dirmingen trafen, war noch nichts zu sehen. Doch schon sehr bald soll es losgehen mit der langersehnten Umgestaltung und der damit verbundenen Aufwertung des Brühlparks. Diese Aufwertung des Brühlparks steht seit vielen Jahren ganz oben auf der politischen Agenda in Dirmingen, heißt es in einer Mitteilung der Eppelborner Gemeindeverwaltung.