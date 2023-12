Eppelborner Heimatheft Nr. 21 Von der Schulchronik bis zur Rockband

Dr. Werner Friedrich Morgenthal geht auf die Geschichte des Dirminger Bürgers Rudolf Wohlfahrt und seiner Familie ein. Wohlfahrt betätigte sich ursprünglich in der NSDAP. Als er die Partei verließ, wurde er für geisteskrank erklärt und 1941 in der Mordanstalt Hadamar getötet. Der Autor leistet einen wichtigen Beitrag zur saarländischen Gedenkstättenarbeit. Für Rudolf Wohlfahrt wurde am 8. Mai 2022 vor seinem letzten frei gewählten Wohnsitz in Dirmingen ein Stolperstein verlegt, erstmals in der Gemeinde Eppelborn.