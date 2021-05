Finkenrech : Neue Waldspazierwege auf Finkenrech

Finkenrech hat viele schöne Wege. Hier ein Foto aus dem asiatischen Garten. Foto: Gerd Wehlack

Dirmingen Zwei neuen Wege ergänzen den bereits bestehenden Themenwanderweg „Waldwirtschaft im Wandel“.

() Im Rahmen eines neuen Aktiv- und Wanderkonzepts wurde das Wegeangebot rund um das Freizeitzentrum Finkenrech in Eppelborn-Dirmingen um zwei Spazierwanderwege ergänzt: Spaziergänger und Familien können nun auf den zwei neuen Wegen „Schönebuch“ und „Klingelfloß“ einen Waldspaziergang rund um die Freizeitanlage unternehmen. Ein weiterer naturpädagogischer Familienerlebnisweg ist zudem in Planung, teil die TKN mi. „Gerade jetzt zur Corona-Zeiten wird das Outdoor-Angebot im Saarland rege genutzt. Mit den beiden neuen Spazierwegen möchten wir vor allem Tagesgäste ansprechen, die einen naturnahen Waldspaziergang in den Besuch des Freizeitzentrums integrieren möchten. Auch für ungeübte Wanderer sind die Wege gut geeignet, da sie größtenteils auf breiten Waldwegen verlaufen und wenig Steigungen überwunden werden müssen. Die Wegeführung beruht auf den alten Nordic Walking Strecken, die für dieses neue Angebot familiengerecht umgestaltet worden sind“, so Lisa Grandke, zuständig für den Aktiv-Tourismus.

Der Spazierweg „Schönebuch“ hat mit 4,8 Kilometer und nur einem einzigen mäßigen Anstieg eine leichte Schwierigkeitsstufe. Auf dem „Klingelfloß“-Weg mit 7,8 km müssen an einigen Stellen mehr Höhenmeter überwunden werden. Er zählt deshalb zur mittelschweren Kategorie. Beide Wege verlaufen durch den Wald, was sie durch den hohen Schattenanteil besonders an heißen Sommertagen attraktiv macht.

Die Strecken der Wanderwege sind jeweils mit einem eigenen Logo durchgehend ausgeschildert, damit sie gut zu finden sind. Auch für eine Spazierrunde mit dem Hund sind die Wege bestens geeignet. Aus Rücksicht auf Flora und Fauna und andere Spaziergänger sollten die tierischen Begleiter zu jeder Zeit angeleint sein.

Die zwei neuen Wege ergänzen zudem den bereits bestehenden Themenwanderweg „Waldwirtschaft im Wandel“, der mit 9 Milometern als mittelschwer eingeordnet ist. Der Startpunkt aller Wege befindet sich hinter dem Hotel-Restaurant in unmittelbarer Nähe der E-Bike-Ladestation. Flyer mit dem Wegeverlauf gibt es direkt an der Start-Tafel im Flyerkasten, im Info-Point unterhalb des Hotel-Restaurants und in der Flyerauslage am Gartenhaus in der oberen Gartenanlage.

Weiterhin ist in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Eppelborn, dem SaarForst Landesbetrieb und dem Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz ein zwei Kilometer langer Erlebniswanderweg für Familien geplant. Unter dem Motto „Eine Bienenreise“ erzählen Lehrtafeln und Spielgeräte entlang des Weges das Leben und Wirken der Biene. Interaktive Stationen laden zudem zum Mitmachen und spielerischen Lernen ein.