Konzert im big eppel „Ihr seht alle so jung aus hier“ Mit Major Tom in die 80er: Neue Deutsche Welle-Stars brachten den Big Eppel zum Beben und die Besucher zum Tanzen.

Sie alle entführten die Konzertbesucher mit einer bunten Bühnenshow, teilweise in Originalkostümen, in die Schlagerwelt der 80er Jahre, in die sogenannte NDW. Die Besucher kannten ausnahmslos die Ohrwürmer wie „99 Luftballons“, „Ich will Spaß“, „Völlig losgelöst“, „Bruttosozialprodukt“ und „Pure Lust am Leben“, um nur einige zu nennen.