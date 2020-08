Gemeinsame Ferienfreizeiten Eppelborn und Illingen : Mit Walnussblättern hellbraun färben

Berschweiler Naturferienfreizeit der Gemeinden Eppelborn und Illingen auf der Berschweiler Biberburg. Am ersten Tag färbten die Kinder Textilien.

Bewährt hat sich die Zusammenarbeit der Gemeinden Eppelborn und Illingen bei gemeinsamen Ferienfreizeiten. Die Jugendpflegerinnen Tamara Gotzmann (Illingen) und Kathrin Ringe (Eppelborn) hatten eine Naturferienfreizeit auf der Biberburg in Berschweiler vorbereitet. Rasmund Denné, Ökopädagoge der Biberburg, gab fachliche Unterstützung.

Zielgruppe der Naturferienfreizeit waren Kinder von 10 bis 14 Jahren. „Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Hygienevorschriften konnten in diesem Jahr leider nur zehn Teilnehmer angenommen werden. In den Jahren zuvor waren es bis zu 30 Mädchen und Jungen“, erklärte Gotzmann.

So hatten sich die Kinder am ersten Tag der Aktion mit dem Färben von Textilien beschäftigt. Sie fanden dabei heraus, dass sich Stoffe auch mit natürlichen Zutaten färben ließen. Mit Walnussblättern, Karottengrün, Kamille und verschiedenen anderen Pflanzenarten färbten die Kinder Schnüre ein – vom kräftigen Gelb über dunkles Orange bis hin zu verschiedenen Grün- und Brauntönen. Anschließend stellte jedes Kind aus einem Brett und sieben Nägeln einen sogenannten kabulischen Webrahmen her, um die Schnüre zu Freundschaftsbändern zu verarbeiten. „Die Bänder sind sehr schön geworden. Ich bin von der Kreativität der Kinder immer noch begeistert“, führte Gotzmann aus.