Nadine Keßler : Als das kleine Bubach die großen Bayern bezwang

Bubach-Calmesweiler Viele Saar-Vereine prägten das halbe Jahrhundert, in dem Frauenfußball in Deutschland erlaubt ist. Auch der SV Bubach/Calmesweiler.

Vier Jahre später erreichte Hellas Marpingen das Finale der deutschen Meisterschaft, das nun mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde. Nach dem 0:2 im Hinspiel beim SC Bad Neuenahr führten die Marpingerinnen im Rückspiel mit 1:0. Danach scheiterte Christel Schikofsky mit einem Elfmeter. Der Hellas gelang kein Tor mehr. So musste sich das Team mit der Vizemeisterschaft begnügen. Das Kapitel Frauenfußball war bei der Hellas in den Achtzigerjahren vorbei, nachdem sich Förderer zurückgezogen hatten.

1990 wurde die Bundesliga mit 20 Mannschaften in zwei Staffeln gegründet. Dies war ein weiterer Schritt in Richtung Akzeptanz des Frauenfußballs in Deutschland, dessen Ansehen sich mit dem EM-Sieg der Nationalelf ein Jahr zuvor verbessert hatte. Einziges saarländisches Gründungsmitglied der Bundesliga war der VfR Saarbrücken. Er belegte in der ersten Saison mit fünf Punkten Rückstand auf Staffelsieger FSV Frankfurt Rang drei. Für die Heimspiele musste der VfR ausweichen, weil er nur einen Hartplatz hatte. „Wir haben auf dem Platz des ATSV Saarbrücken gespielt“, erinnert sich die damalige Spielerin und spätere Trainerin Margit Kratz.