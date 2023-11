Multivision in Eppelborn Mit dem Bambusrad auf dem Landweg nach China

Profi-Fotograf Thomas Schenker kommt an diesem Freitag, 24. November, um 20 Uhr mit seinem Fatbike in den Big Eppel, um von einem großen Abenteuer zu erzählen. Direkt von seiner Haustür aus auf dem Landweg nach China zu reisen, so wie vor Jahrtausenden die Kamelkarawanen, die wertvolle Seide aus dem Fernen Osten in das Römische Reich brachten – dieser Traum verfolgte Thomas jahrelang, wie der Veranstalter schreibt.