Gleiches gilt für die Gewichtgebühr beim Biomüll. „Die Grundgebühren bleiben bereits im vierten Jahr stabil, was uns in Zeiten allgemein steigender Kosten besonders freut“, so Verbandsvorsteherin Bürgermeisterin Birgit Müller-Closset.

Die Abfallgebühren für 2019 sehen demnach unverändert wie folgt aus: Monatliche Grundgebühr für das 120-Liter-Restmüllgefäß 3,50 Euro, monatliche Grundgebühr für das 240-Liter-Restmüllgefäß 6,80 Euro. Weiterhin wird keine Grundgebühr für Bio-, Asche- und Papiertonne und auch keine Gewichtsgebühr für Papier erhoben. Die Gewichtsgebühr für Restmüll liegt bei 0,22 Euro pro Kilo, für Biomüll bei 0,15 Euro pro Kilo, für Asche bei 0,10 Euro pro Kilo (seit 2006 stabil).