Oldtimertreff in Eppelborn Oldtimer-Raritäten in Eppelborn

Bei strahlendem Sonnenschein schlenderten Oldtimerfans am Sonntag über den Parkplatz am Güterbahnhof in Eppelborn. Denn dort konnte man ab 9 Uhr allerlei beeindruckende Raritäten auf vier Rädern bewundern, die sich um 12 Uhr auf den Weg durch das Saarland machten. Der Motorsportclub Eppelborn (MSC) lud zum 17. Internationalen Oldtimertreffen für Old- und Youngtimer ein, bei dem 40 Autos starteten. Schirmherr der Veranstaltung war Bürgermeister Andreas Feld, der die Ausfahrt in diesem Jahr hautnah in einem der schönen Oldtimer miterleben durfte. „Auf den rund 120 Kilometern der Ausfahrt warten kleinere Aufgaben, Sonderprüfungen, Geschicklichkeits- und Sollzeitprüfungen. Wir hoffen, dass den Teams die ausgewählte Tour gefällt“, erklärt Frank Heinrich, Vorsitzender des MSC Eppelborn.