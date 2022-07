Gemeinde Eppelborn meldet : Elf neue Krippenplätze im Montessori-Kinderhaus

Bei der Besichtigung der neuen Räume im Montessori-Kinderhaus Foto: Gemeinde Eppelborn/Blatt

Humes Es geht weiter voran, was den Ausbau an Krippenplätzen in der Gemeinde Eppelborn angeht. Nachdem in Dirmingen 2021 elf Krippen- und 25 Kindergartenplätze geschaffen wurden, sind nun weitere elf neue Krippenplätze im Montessori-Kinderhaus in Humes in Betrieb genommen worden, wie die Gemeinde schreibt.

Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld besuchte mit Fachbereichsleiter Heiko Girnus zur Neueröffnung der Krippengruppe im Montessori-Kinderhaus die neuen Räume und ließ sich das Konzept und die baulichen Änderungen von der pädagogische Leitung, Nicole Hirschauer-Ost, sowie der Vorsitzenden des Trägervereins Montessori-Nord-Saar, Jeannette Rester, erläutern. Weitere Krippenplätze im Ortsteil Humes werden im Zuge des Kindergartenneubaus im Jahr 2024 zur Verfügung stehen, heißt es weiter.