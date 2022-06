Tennisclub Eppelborn-Dirmingen : Sportlich läuft es rund beim Tennisclub

Eppelborn TC Eppelborn-Dirmingen blickt auf erfolgreiches Jahr zurück. Erstmals wurde auch eine Jugendmannschaft angemeldet.

Coronabedingt ist die Mitgliederversammlung des Tennisclubs Eppelborn-Dirmingen 2021 ausgefallen. Ende April fand diese im Clubhaus des Tennisclubs in Dirmingen statt, wie Pressewart Ralf Staudt nun mitteilt. Unter anderem standen Neuwahlen des gesamten Vorstandes an. Der alte und wiedergewählte Vorsitzende, Klaus Schäfer, schilderte in seiner Startrede, dass im Jahr 2021 zwei von sechs Tennisplätzen mit hohem finanziellen Aufwand grundsaniert wurden. Dort wurde auch eine Berieselungsanlage mit automatischer Steuerung installiert.