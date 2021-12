Bürgerbus Eppelborn : Ministerin Rehlinger besuchte den Bürgerbus

Eppelborn Zweimal in der Woche steht am Nachmittag das Telefon des Eppelborner Bürgerbusses kaum still. Immer montags und mittwochs sitzen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Telefonteams um Regina Alt und Matthias Kartes im Büro des Rathauses und nehmen die Anrufe entgegen.

Die Fahrten für die Eppelborner Bürgerinnen und Bürger werden dienstags und donnerstags im Zeitraum von 8 bis 18 Uhr angeboten. Jeweils am Vortrag müssen sich die Fahrtgäste telefonisch in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr mit ihren Fahrtwünschen anmelden. Wichtige Informationen: Der Bürgerbus fährt kostenlos. Der Bürgerbus verkehrt ausschließlich in der Gemeinde Eppelborn. Weitere Informationen bei Heiko Girnus unter Tel. (0 68 81) 969-126 oder Markus Baus unter Tel. (0 68 81) 89 79 56. Im Internet: www.buergerbus-saarland.de oder www.eppelborn.de

Nach sechs Fahrtagen ist bereits Routine eingekehrt. So auch beim Fahrerteam um den Leiter Markus Baus. Die Fahrerinnen und Fahrer arbeiten Hand in Hand mit dem Telefonteam. „Die rund 20 Ehrenamtlichen aus Eppelborn engagieren sich in ihrer Freizeit, um ihren Mitmenschen eine individuelle Mobilität zu ermöglichen. Dafür möchte ich Ihnen allen herzlich danken“, erklärte Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld am Donnerstagmorgen beim gemeinsamen Besuch mit Ministerin Anke Rehlinger am Bürgerbus. Sein Dank geht an das Wirtschaftsministerium, das dieses bürgerschaftliche Projekt mit 35 000 Euro unterstützt. Die Gemeinde Eppelborn hatte sich Ende 2019 um die Aufnahme beworben und wurde als Modellkommune ausgewählt. Nach Informations- und Planungsveranstaltungen, die aufgrund der Pandemie immer wieder verschoben werden mussten, konnte der Bus schließlich im November an den Start gehen.