„Hierscheider Graben“ Millionenprojekt in Eppelborn vor dem Aus – vielleicht haben die Narren eine bessere Idee

Frust und Freude liegen oftmals dicht beieinander. Das Bauprojekt „Hierscheider Graben“ in Eppelborn hat in den vergangenen Monaten, gar Jahren, Befürworter und Kritiker auf den Plan gerufen. Gegen die Pläne eines Investors, auf 17 500 Quadratmetern Fläche Platz für zwei Lebensmittelgeschäfte und einen Drogeriemarkt zu schaffen, sind vor allem die Anlieger-Familien im Umfeld. Bürgermeister Andreas Feld (CDU) wiederum und die Mehrheit im Gemeinderat halten das Einkaufszentrum für unverzichtbar, um Kaufkraft in der Gemeinde zu halten und die Nahversorgung der Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft zu sichern.