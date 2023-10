Premiere: Marktgenuss in Eppelborn Ortsmitte wurde zur Schlemmermeile

Der erste Eppelborner Genussmarkt in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag kann als großer Erfolg gewertet werden. Natürlich spielte das Kaiserwetter den Organisatoren der Gemeinde in die Hände, weil viele noch gerne die Sonnenstrahlen des goldenen Oktobers genießen wollten. Sonne tanken und es sich gemütlich machen, konnten die Besucher auf dem Marktplatz, der in eine Genussmeile umfunktioniert und mit ausreichend Sitzplatzgelegenheiten für hungrige Gesellen ausgestattet wurde.