Konzert in Eppelborn : Maria und „Magical Women“: Frauenpower im Big Eppel

Eppelborn Maria Mastrantonio und ihre Magical Women gastieren am Samstag, 9. April, 20 Uhr, im Big Eppel in Eppelborn. Eine wundervolle musikalische Reise durch die weibliche Musikgeschichte mit Liedern der großen Diven der Soul-, Rock- und Popmusik, heißt es seitens des Veranstalters.

Die saarländische Sängerin und Musicaldarstellerin Sue Lehmann, kennt man beispielsweise als Rebecca im Musical „Tanz der Vampire“ oder Columbia in der „Rocky Horror Show“. Weiter mit an Marias Seite ist die aus Kasachstan stammende und im Saarland lebende Musical-Darstellerin und Singer/ Songwriterin Inna Herrmann alias Aveha.

Begleitet werden sie durch Marias Band: Manfred Schärf am Klavier und Keyboard, Georg Jähne an der Gitarre, Luigi Burgio am Bass und Patrick Weber am Schlagzeug.