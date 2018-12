später lesen Macherbach Dieses Jahr keine lebendige Krippe Teilen

Die Freunde des Kapellenvereines Macherbach haben sich schweren Herzens dazu entschlossen, in diesem Jahr keine Lebendige Krippe auszurichten. Wie der Verein weiter mitteilt, will man die Veranstaltung zukünftig im Zwei-Jahres Rhytmus durchführen, so dass man erst 2019 wieder einlädt.