Ballonwettbewerb : Auf ihrem Weg zum Horizont

Eppelborn Ballon-Aktion in Eppelborn. Jetzt warten die Kinder, wie viele ihrer 300 Karten zurückkommen.

(red) Die Corona-Pandemie machte in diesem Jahr auch dem „Tag der Jugend“ auf dem Eppelborner Marktplatz einen Strich durch die Rechnung. Flohmarkt, Bühnenprogramm und vielfältige Animationen, sie wurden auf das kommende Jahr verschoben. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Eppelborn hat der Vorstand des Partnerschaftsvereins Eppelborn-Finsterwalde eine Möglichkeit gefunden, den Mädchen und Jungen in der Gemeinde eine kleine Freude zu bereiten. So wurde zum Wettfliegen der Ballons, „in diesem Jahr kontaktlos“, aufgerufen. „Die Eltern haben fleißig E-Mails geschrieben und ihre Kinder angemeldet“, erklärte Hans Nicolay, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins.

Am 15. August war es dann soweit. Bereits am Vormittag waren die Vorstandsmitglieder an einem geheimen Ort – einer Wiese auf dem Matzenberg – mit dem Befüllen der Luftballons beschäftigt, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt. Seit vielen Jahren, betont Nicolay, verwendet der Verein Ballons aus abbaubarem Kautschuk, die Verschlüsse sind aus Papier, die Schnüre aus Baumwolle. Der Start der Ballons wurde bei Facebook im Rahmen eines Livestreams übertragen. „Ich danke den Vorstandsmitgliedern des Vereins für ihr Engagement. Die Corona-Krise trifft seit vielen Wochen unsere Kinder in besonderem Maße. Daher ist der Start der Ballons mit den Namen der Kinder ein schönes Symbol“, erklärte Sebastian Michel, Beigeordneter der Gemeinde Eppelborn. Zusammen mit Nicolay griff er zur Schere und ließ die ersten Luftballons in den weiß-blauen Himmel aufsteigen. Nun heißt es abwarten, wie viele von den rund 300 Karten zurückkommen werden. Die Siegerehrung soll voraussichtlich im November stattfinden.