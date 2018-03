Leckerbissen für Pink-Floyd-Fans

(red) Shine – The Pink Floyd Experience, eine der besten Pink Floyd Tribute Bands, bringt am Samstag, 24. März, um 20 Uhr mit einer beeindruckenden Show die Musik der Rocklegende Pink Floyd auf die Bühne im Big Eppel. 150 Minuten mit den Songs aus dem großen Programm von Pink Floyd, angefangen mit One of these days, Echoes, Wish you were here, Money, Eclipse, Shine on you crazy diamond und vielen anderen Auszügen aus dem großen Repertoire der Band. Neben den Klassikern von Pink Floyd, werden auch Songs aus der Feder der Pink Floyd Bandmitglieder Gilmour, Waters und Wright präsentiert.

Als Tribute-Band ist „SHINE“ musikalisch und soundtechnisch sehr nahe am Original, versprechen die Veranstalter. Durch ihre mehrfache Besetzung an Keyboard und Gitarre ist „Shine“ in der Lage, auch die komplexesten Sounds live und ohne Playbacksequenzen zu performen. Und so wie man es bei Pink Floyd Konzerten erwartet, kommt auch das visuelle Erlebnis auf keinen Fall zu kurz. Der Eintrittspreis (Stehplätze) beträgt im Vorverkauf 25 Euro.

Vorverkauf bei Ticket Regional.