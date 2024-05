Arbeiten bei der Lebenshilfe Neunkirchen Voller Einsatz in der Schulküche

Gewissenhaft räumt Christiane Morsch die Spülmaschine in der Küche der Rothenbergschule ein. „Sie ist mir eine große Hilfe“, lobt Hauswirtschafterin Elke Klein, die nach der Umstellung der Essensverteilung in der Förderschule geistige Entwicklung der Lebenshilfe Neunkirchen Verstärkung brauchte. Da Christiane Morsch schon als Kind gerne in der Küche der Rothenbergschule geholfen hat und die vergangenen Jahre im Hauswirtschaftsbereich des Werkstattzentrums für behinderte Menschen der Lebenshilfe gGmbH (WZB) eingesetzt war, entstand die Idee, der jungen Frau einen ausgelagerten Arbeitsplatz des WZB in der Schule anzubieten. Christiane Morsch nahm dieses Angebot gerne an.