Haus Hubwald in Habach: Ausflüge der besonderen Art Neue Freiheit in der Fahrradrikscha

„Steigen Sie doch selbst mal ein“, sagt Peter Stein einladend und zieht seinen Helm auf. Gesagt, getan. Mittendrin statt nur dabei – so ein Perspektivwechsel kann ja mal nichts schaden, denkt sich die SZ-Reporterin und nimmt in der geräumigen Rikscha vor dem Piloten Platz. Den Bauchgurt umgeschnallt, und los geht es. Zunächst mal nur die Einfahrt runter zum Parkplatz am Haus Hubwald in Habach, dann geht es weiter in Richtung Landstraße. Hui, das macht richtig Spaß.