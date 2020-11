Laternen-Aktion : Der Big Eppel soll in hellem Licht erstrahlen

Der Big Eppel soll in hellem Licht erstrahlen

Eppelborn Trotz Corona sollen Kinder und ihre Eltern nicht auf das Basteln von Laternen für St. Martin verzichten.

Auch in der Gemeinde Eppelborn werden aufgrund der Pandemie die traditionellen Martinszüge nicht stattfinden. Das teilt die Gemeinde mit. „Daher haben wir in der Verwaltung nach alternativen Möglichkeiten gesucht und auch gefunden“, erklärt Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld.

Auf das Basteln von bunten Laternen brauchen Kinder und Eltern in Eppelborn auch in diesem Jahr nicht zu verzichten. Denn das Team des Big Eppel hat sich etwas einfallen lassen. Pünktlich zum 10. November, dem Tag, an dem St. Martin durch die Eppelborner Straßen ziehen würde, sollen möglichst viele Laternen die große Glasfront des Big Eppel erhellen.