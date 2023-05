Serie Landwirte im Landkreis Neunkirchen KI-Einsatz in der Landwirtschaft: Futterschieber und die Melkroboter haben alles im Griff

Landwirtschaft und Digitalisierung gehen nicht zusammen? Weit gefehlt. Auf dem Hof von Markus Eckert spielen KIs eine große Rolle. Der liegt traumhaft. Weit schweift der Blick in diesen 280 Metern Höhe von Calmesweiler bis nach Dillingen. Unterwegs blüht der Raps, Bäume strahlen weiß und rosa, das Grün sprießt. Das einzige, was die Idylle etwas trübt, wie Eckert später erzählen wird: Gerne wird die schmale Straße, die durch das Hofgelände verläuft als Abkürzungsstrecke zur nächstgelegenen Autobahnauffahrt benutzt. Nicht ganz so dolle, wenn man wie Markus und Vanessa Eckert zwei kleine Kinder hat: Mia (7) und Joshua (2).