Erfahrung aus Seezeitlodge und Esplanade Junges Paar übernimmt Ex-Landhotel Finkenrech: „Das ist eine einmalige Chance für uns“

Der Enthusiasmus und die Vorfreude von Jassa und Marlon Roth sind ansteckend. „Wir haben uns auf Anhieb in die Anlage Finkenrech verliebt“, sagt das junge Paar mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Im Januar haben sie den Pachtvertrag mit dem Landkreis Neunkirchen unterschrieben, jetzt stecken sie mittendrin in den Renovierungsarbeiten für das ehemalige Landhotel Finkenrech. Wobei sich das eigentliche Hotel mit seinen elf Zimmern (davon zwei Einzelzimmer) nach der Komplett-Renovierung vor zehn Jahren in einem Top-Zustand befinde, wie Marlon Roth meint. „Die Zimmer wollen wir nur mit ein paar Accessoires in unserem Stil aufwerten.“