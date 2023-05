Bettseicher: bei vielen beliebt, aber wie gesund ist der Löwenzahn? Was der gemeine Löwenzahn alles kann

Marcela Knerr nimmt eine der gelben Löwenzahnblüten samt Stängel in die Hand, klopft die Blüte kurz auf den Tisch – „es könnte sich ja ein Käfer drin verstecken“ – und steckt sie dann genussvoll in den Mund. Auch der Stiel wird von ihr mitverspeist „Ihr müsst gut und lange kauen. Dann verliert sich der bittere Geschmack. Die Blüte wird immer süßer im Mund und vor allem, innerhalb weniger Tage gewöhnt ihr euch dran und empfindet das überhaupt nicht mehr als bitter“, erklärt sie. Auch die Milch, die in den Stängeln ist, betont sie, sei absolut ungiftig und räumt mit einem der vielen falschen Informationen zum Bettseicher auf.