Umwelt- und Freizeitzentrum Dirmingen : Neue Ladesäule für Besucher mit E-Bikes im Finkenrech

Dirmingen Pünktlich zum Start der Radsaison hat der Landkreis Neunkirchen im Freizeitzentrum Finkenrech gemeinsam mit der Energis GmbH eine neue E-Bike-Ladesäule mit Abstellanlage eingerichtet. Das E-Bike kann an den vier neu installierten Abstellbügeln neben der Ladesäule abgestellt werden.

„Die Ladesäule verfügt über insgesamt vier Schließfächer, die mit einem selbst ausgewählten Pin-Code verschlossen werden können. So ist eine sichere Lademöglichkeit gegeben und die Gäste können Ihren Aufenthalt in der weitläufigen Gartenanlage mit Hotel-Restaurant genießen“, erklärt Lisa Grandke, zuständig für das Thema Aktivtourismus bei der Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen (TKN), die Ladesäule. „Wir wollen mit dem bundesweiten Trend-Thema E-Bike die Radwege im Landkreis weiter aufwerten. Ladesäulen mit sicheren Abstellmöglichkeiten an touristischen Highlights spielen hierbei eine wichtige Rolle“, so Landrat Sören Meng, selbst begeisterter E-Bike-Fahrer. Bürgermeister Andreas Feld begrüßt die neue Ladestation als nachhaltige und ökologisch sinnvolle Maßnahme. „Gerade für den sanften Tourismus in dem Kleinod Finkenrech ist dies eine große Bereicherung.“