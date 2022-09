Wanderwegefest in Eppelborn : Schlemmen und wandern im Illtaler Land

Foto: Boewen-Dörr 9 Bilder Kulinarisches Wanderwegefest trotzte dem Regen

Eppelborn/Illingen Nach der langen Schönwetterphase hätte es eigentlich am Samstag beim Wanderwegefest nicht regnen dürfen. Viele fleißige Hände richteten im Vorfeld elf Haltestationen mit verschiedensten originellen kulinarischen Köstlichkeiten ein und rechneten mit einem großen Besucherandrang.

Von Maria Boewen-Dörr

Bei den andauernden Regenschauern am Vormittag befürchteten Helfer und Organisatoren allerdings, dass sich nicht viele auf Tour begeben. Doch da hatten sie die Rechnung ohne die hartgesottenen Wanderer gemacht. Viele trotzten dem Wetter und nutzten gerne die Gelegenheit, die wundervolle Landschaft zu erkunden und zwischen Bubach-Calmesweiler und Illingen die Spezialitäten, wie Flammlachs, Ping-Pong-Spieße, Hoorische, Lewwerknepp mit Specksoße und Scampispieße, um nur einige zu nennen, zu genießen.

Eingestimmt auf das Wanderwegefest wurden die Wanderer in der Hirschberghalle in Bubach-Calmesweiler. Bürgermeister Andreas Feld (Eppelborn) und der Beigeordnete Hans Dieter Schwarz (Illingen) begrüßten die Gäste. Feld freute sich, dass dieses Fest nach dreijähriger Pause endlich wieder stattfinden kann und wünschte „eine schöne Wanderung auf Schusters Rappen durch eine reizvolle Landschaft.“

Schwarz lobte die Aktion als „interkommunale Zusammenarbeit“, da sich an dieser Veranstaltung Vereine aus beiden Gemeinden beteiligen. Hauptorganisator Manfred Holz vom Verein „Illtaler Land“ – symbolisch mit Kochschürze, Kochmütze, Kochlöffel und Wanderschuhen ausgestattet – verwies auf einen Flyer, der für die Wanderer ein nützlicher Begleiter darstelle. Aufgelistet waren die einzelnen Stationen mit den dort gereichten Essenangeboten. Der Flyer enthielt zusätzlich einen Streckenplan und einen Zugfahrplan. Die Wanderer müssten nicht die zirka 21 Kilometer lange Strecke erwandern, so Holz. Sie hätten auch die Möglichkeit in den verschiedensten Orten an den Bahnhöfen sich in die Wanderstrecke einzuklinken und je nach Gusto zu wandern.

Weiter teilte er mit, dass im Bedarfsfall die ehrenamtlichen Helfer vom DRK zur Verfügung stünden.

Frank Razgon, der Präsident des Rotary-Clubs Eppelborn-Illtal, wünschte sich mit seinem Team, das für die Betreuung in der Halle verantwortlich war, dass es ein schöner Tag wird. Den obligatorischen Startschuss gab dann letztendlich das Jugendorchester des Instrumentalvereins Eppelborn unter der Leitung von Dirigent Jürgen Balzert und zwar mit dem amerikanischen Marsch „The Thunderer“, den John Philip Sousa 1889 komponierte. Derweil mussten die freiwilligen Helfer des Rotary-Clubs die Hände rundgehen lassen, denn auf Tour gingen die Wanderer erst nach einem zünftigen Bergmannsfrühstück.

Für Werner Huppert und Hans Scholtes bildete das Bergmannsfrühstück eine gute Grundlage vor der Wandertour. So hatten an allen Stationen die freiwilligen Helfer immer was zu tun, um die Wanderer gut zu bewirten. Einkehr in der „Hundshitt“ (Hüttigweiler) hielten Christina und Gerhard Maas aus Uchtelfangen. Der Motorsportclub „Lobo“ hatte dort zwar einen Biergarten hergerichtet, am frühen Morgen wollten aufgrund der Regenschauer nur wenige gerne draußen hocken.

Gutgelaunt trotzte die Wandergruppe dem Regen beim Kulinarischen Wanderwegefest. Foto: Boewen-Dörr Foto: Boewen-Dörr

Startschuss zum Kulinarischen Wanderwegefest: Hauptorganisator Manfred Holz vom Verein „Illtaler Land“ – symbolisch mit Kochschürze, Kochmütze, Kochlöffel und Wanderschuhen ausgestattet. Foto: Boewen-Dörr Foto: Maria Boewen-Dörr

Eine kleine Stärkung mit Bergmannsfrühstück vor der Wanderung: Werner Huppert und Hans Scholtes. Foto: Boewen-Dörr Foto: Boewen-Dörr

Hundshütte Hüttigweiler: Andreas Bost (rechts) und Ulrich Bost (daneben) sind an der Illipse gestartet und wandern bis Eppelborn. Hier machen sie Rast an der Hundshütte. Foto: Boewen-Dörr Foto: Maria Boewen-Dörr