Demenz geht alle an : Krombacher Brauerei spendet 2500 Euro an Café Vergissmeinnicht

Krombacher Brauerei spendet 2500 Euro an Café Vergissmeinnicht

Demenz geht alle an

Freude in Eppelborn. Die Brauerei Krombacher spendet 2500 Euro für das Demenz-Projekt des DRK. Foto: DRK Eppelborn

Eppelborn Oliver Johannes, Repräsentant der Krombacher Braurei, übergab im Rahmen der jährlichen Spendenaktion der Krombacher Brauerei einen Scheck in Höhe von 2500 Euro an den DRK-Ortsverein Eppelborn zugunsten des Cafés Vergissmeinnicht.

Seit nunmehr über zehn Jahren findet das Betreuungsangebot für Demenzkranke des DRK-Ortsvereins Eppelborn jeden Donnerstag in der behindertengerecht ausgebauten Rotkreuzbegegnungsstätte in Eppelborn statt. In geselliger Runde stehen gemeinsames Singen, Spiele und leichte Bewegungsübungen im Vordergrund. Unter Anleitung einer Plfegefachkraft kümmern sich speziell dafür ausgebildete, ehrenamtliche Helferinnen um die Demenzkranken Menschen und entlasten damit auch die pflegenden Angehörigen, wie das DRK mitteilt.