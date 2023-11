Dirminger Wohlfühloase Hier ist das Motto: sprooche, werkeln, glücklich sein

Es soll schon mal vorgekommen sein, dass zu Hause wieder alles aufgetrennt werden musste, was an einem Mittwochabend im Dirminger Kreativladen gestrickt worden ist. Ein Indiz dafür, wie anregend die Gespräche an den Mittwochabenden sind und wie gut sich die Frauen, die sich in dem Ladenlokal mitten in Dirmingen treffen, verstehen.