Krämer IT : Spielerisch programmieren lernen

Eppelborn Krämer IT Solutions unterstützt kleine Informatiker an der Grundschule Eppelborn.

Mit Programmiersprachen umgehen zu können, ist in einer digitalen Welt sehr nützlich. Viele Dinge in unserem Alltag laufen vermehrt nach einem digitalen Ablaufplan computergesteuert ab. Selbst zu programmieren regt das analytische und lösungsorientierte Denken an und stärkt die Neugierde zu erfahren, was dahinter steckt. Besonders Kinder lernen schnell, wenn sie Themen spielerisch und mit Spaß erarbeiten, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Eppelborn.