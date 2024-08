Konzert in Eppelborn Peter Kraus kommt nach Eppelborn

(red) Dieses Jahr am 18. März feierte Peter Kraus seinen 85. Geburtstag. Mit seiner großen und sehr erfolgreichen Tournee 2023 verabschiedete sich der „ewig junge“ Ausnahmekünstler im Frühjahr 2023 vom Tourneeleben und machte damit ein Versprechen an seine Frau wahr. Aber die Leidenschaft für Musik, Bühnenluft und der Nähe zum Publikum bleibt. Ein Vollblutmusiker wie Peter Kraus, lebt und liebt und braucht die Bühne, heißt es in der Ankündigung. Und so „schenkt“ der Star der wilden 50er und 60er Jahre sich selbst und alle seine Fans eine Reihe ausgewählter Konzerte in ebenso ausgewählten Konzerthäusern. Eines davon in Eppelborn: am 29. September, 19 Uhr, im Big Eppel.