Ortsrat Macherbach hat sich konstituiert Jürgen Nürnberger macht weiter in Macherbach

Jürgen Nürnberger (CDU) wurde erneut zum Ortsvorsteher von Macherbach gewählt. Erst vor kurzem feierte er sein 40-jähriges Dienstjubiläum als Ortsvorsteher. Nach der Wahl dankt er im Namen des gesamten Gremiums für das Vertrauen, „dass uns die Bürger geschenkt haben. Wir werden gemeinsam alles tun, dieses in den nächsten Jahren zu rechtfertigen.“ Dazu gehörten alle die Dinge, die sie vor der Wahl als Projekte ausgesucht hätten. Er dankte seinen Parteifreunden aus dem Ortsrat, die ihm ein tolles Geschenk und herzliche Worte für seine bisherigen 40 Jahre als Ortsvorsteher überbrachten. Er würdigte besonders Christel Brill, die lange Jahre als seine Stellvertreterin im Amt war. „Ganz stolz bin ich darauf, dass es uns als CDU in einer Zeit, in der es schwer und schwerer fällt, Leute für politische Arbeiten zu gewinnen, gelungen ist, ein Team aus erfahrenen und jungen Leuten für die Arbeit im Ortsrat für unser Dorf zu gewinnen. Weiter finde ich es toll, dass wir im neuen Ortsrat eine Frauenquote von fast 60 Prozent haben.“