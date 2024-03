Kolumne Unsere Woche Straßennamen: Kaum Platz für Frauen

Diese Woche nun hatte im Kreis Neunkirchen erneut ein Ortsrat darüber zu entscheiden, ob sich die historische Lebensleistung einer Frau öffentlich in der Gemeinde widerspiegelt. Der Ortsvorsteher von Humes, Karl Barrois (CDU), hatte dem Ortsrat vorgeschlagen, den Dorfplatz nach Dr. Johanna Davis-Ziegler zu benennen. Sie war die erste Buschärztin im damaligen Rhodesien, gründete das St. Lukes-Hospital. Die Ärztin stammte aus Humes und ist im Alter von 96 Jahren 2015 verstorben und wurde in Afrika beerdigt. Die Saarbrücker Zeitung hatte im November über den Vorschlag des Ortsvorstehers berichtet und die Verdienste von Dr. Johanna Davis-Ziegler ausführlich geschildert. Offenbar fühlte sich die SPD-Fraktion nicht frühzeitig über das Vorhaben des Ortsvorstehers informiert. Erfolgte die Ablehnung also nun aus gekränkter Eitelkeit? Das wäre ein fatales Zeichen, zumal es der erste Platz beziehungsweise die erste Straße in der Gemeinde Eppelborn gewesen wäre, die nach einer bemerkenswerten Frau benannt würde.