Abenteuer : Mulitivisionsshow mit Huber

Kletterer Alexander Huber. Foto: Alexander Huber

Eppelborn Alexander Huber zeigt am Freitag, 29. November, um 19.30 Uhr im Big Eppel in Eppelborn seine eindrucksvollsten Momente in der steilen Welt der Berge. Die Bilder bieten, begleitet von zahlreichen Filmsequenzen, Einblicke in eine Welt, die den meisten Menschen verborgen bleibt.

Wurden früher die Berge als lebensfeindlich und bedrohlich wahrgenommen, so rückt heute der Alpinismus diese Welt in ein anderes Licht. Auch nachdem die Bergsteiger alle Gipfel der Erde bestiegen haben, war der Alpinismus noch nie so lebendig wie heute. Alexander Huber zeigt die Grenzbereiche des Kletterns in den steilsten Felsen der Alpen, im Eis der Arktis oder an den höchsten Gipfeln. Die Veranstaltung wird organisiert von dem saarländischen Bergsteiger- und Skiläuferbund in Kooperation mit der Gemeinde Eppelborn.