Einrichten der Baustelle Kita-Neubau Humes: Im April rollen die ersten Bagger

Humes · Im April geht es los mit dem Kita-Neubau in Humes. Bürgermeister Andreas Feld hat den Ausbau der Krippen- und Kindergartenplätze in der Gemeinde Eppelborn zur Chefsache gemacht. Nach der Schaffung von zusätzlichen Plätzen, unter anderem in der Kita in Dirmingen, geht es nun auch in Humes voran, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde weiter heißt.

26.03.2024 , 16:40 Uhr

Hier entsteht schon bald der Kita-Neubau Humes. Foto: Selina Erberich