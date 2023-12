Margret Rupp verabschiedet Leiterin des Eppelborner Kinderhauses geht in Ruhestand

Eppelborn · Margret Rupp, langjährige Standortleiterin des katholischen Kinderhauses St. Josef in Eppelborn, hat sich jetzt in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Die offizielle Verabschiedung fand im Pfarrsaal in Eppelborn statt.

29.12.2023 , 11:13 Uhr

Pfarrer Achim Thieser (links), Bürgermeister Dr. Andreas Feld und der Beigeordnete Christian Ney (rechts), wünschten Margret Rupp nur das Beste in ihrem Ruhestand. Foto: Gemeinde/Erberich