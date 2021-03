Handball-Oberliga : Zebras angeln sich Kreisläufer Kevin Singh

Dirmingen/Uchtelfangen Mit der Verpflichtung des Abwehrhünen hat Handball-Oberligist HF Illtal seine Kaderplanungen weitestgehend abgeschlossen.

„Wir kennen Kevin ja schon von Kindesbeinen an, haben seine Laufbahn immer verfolgt. Er hat sich zu einem der stärksten Saarlandligaspieler entwickelt. Der Schritt in die Oberliga war eigentlich überfällig“, sagt HFI-Coach Marcus Simowski über seinen Neuzugang. Er ergänzt: „Jetzt haben wir noch einen weiteren Spieler im Kader, der einen richtig guten Körper auf die Platte bringt. Neben seiner gewohnten Position im Mittelblock und am Kreis trauen wir Kevin aber auch Aufgaben auf anderen Positionen zu. Ich habe da schon ein paar vielversprechende Optionen im Kopf“.