Katholische Kita Humes : Sie sind jetzt richtige kleine Forscher

Die Kita in Humes darf sich jetzt „Haus der kleinen Forscher nennen“. Foto: Kita/Menzler

Humes Katholische Kita Maria Himmelfahrt in Humes erhielt Auszeichnung für Engagement in Sachen Naturwissenschenschaft und Technik.

Die katholische Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt in Humes ist jetzt als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert worden. Sie erhielt die Auszeichnung für ihr kontinuierliches Engagement für die Förderung früher Bildung im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Woher kommt der Wind? Wie fühlen sich Wolken an? Gibt es eigentlich eine Küche im Schneckenhaus? Kinderfragen machen Erwachsene nicht selten sprachlos vor Staunen. Doch wie können den Kindern ihre Fragen altersgerecht beantwortet werden? Eine tiefgreifende naturwissenschaftliche Erklärung ist dafür nicht nötig, denn die Kinder möchten ihre Welt selbst begreifen, heißt es in der Mitteilung der Kita weiter. Gemeinsam werden die Phänomene des Alltags erforscht. Die Kinder finden dabei eigene Antworten, stellen diese auf die Probe und am wichtigsten: neue Fragen entstehen.