Kartoffelernte auf dem Biobauernhof Dörr in Wiesbach Ackergold gibt es hier in 13 verschiedenen Sorten (mit Bildergalerie)

Seit 2005 werden bei Familie Dörr in Wiesbach Kartoffeln angebaut. 13 Sorten insgesamt, darunter auch durchaus Exotisches wie beispielsweise die rotschalige Laura. Die gibt es bereits von Anfang an. Ansonsten wird immer mal gerne auch was Neues ausprobiert Jahr für Jahr, allerdings immer erst im kleinen Rahmen, wie Betriebsleiter und Landwirtschaftsmeister Matthias Dörr beim SZ-Besuch erzählt. Die Verkostung der neuen Sorten ist dann jedes Jahr ein Ereignis. Es gibt ein Testessen. Die Damen des Hauses, Hiltrud und Ina Dörr, Ehefrau von Jungbauer Johannes, kümmern sich um die Zubereitung. Serviert wird die reine Kartoffel: ohne Salz, ohne Butter. Bei der Blindverkostung wird dann beurteilt nach Farbe, Geschmack und Konsistenz. Wer den hohen Ansprüchen der Bioland-Bauern genügt, kommt ins Programm. „Es gibt einige Sorten, die wir inzwischen nicht mehr anbauen. So manche lässt auch nach mit der Zeit“, weiß Matthias Dörr. „Da gibt es dann bessere und geschmackvollere.“ Wie auch Ehefrau Hiltrud mag der Landwirtschaftsmeister vor allem eine ganz besonders: die Goldmarie. „Das gibt tolle Fritten, aber auch Salz- oder Bratkartoffeln.“ Viele Gastronomen im Umfeld empfinden das genauso und sind regelmäßige Abnehmer.