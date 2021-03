Gemeinde Eppelborn meldet : Halbseitige Sperrungen in der Ortsdurchfahrt Dirmingen

Eppelborn Der Abwasserzweckverband Eppelborn und die Gemeinde Eppelborn werden von Anfang April bis Ende Mai parallel gleich zwei Kanalbaumaßnahmen in der Ortsdurchfahrt Dirmingen durchführen.

Die gleichzeitige Ausführung der Arbeiten wurde notwendig, da ab Juli die Ortsdurchfahrt Dirmingen als Umleitungsstrecke dient, wie die Gemeinde erklärt. So werden ab Juli Baumaßnahmen an der Autobahnbrücke erledigt. Zudem stehen größere Sanierungsmaßnahmen des Landesbetriebes für Straßenbau in der Ortsdurchfahrt Eppelborn an, so die Gemeinde.