Jürgen Nürnberger in Macherbach Seit 40 Jahren Ortsvorsteher

Der 63 Jahre alte Nürnberger ist integraler Bestandteil dieser Macherbacher Idylle. Seit 40 Jahren, einem halben Menschenleben, ist er Ortsvorsteher in Macherbach, ein zumindest saarländischer Rekord. So lange hat diesen ehrenamtlichen Job noch keiner gemacht. Nürnberger, gelernter Kaufmann, später im Management eines mittelständischen Unternehmens tätig, inzwischen im Ruhestand, oder besser Unruhestand, fing früh mit Politik an. In der Jungen Union begann seine Karriere. Mit gerade mal 23 Jahren wurde er am 13. Juli 1984 zum ersten Mal zum Ortsvorsteher gewählt. Nicht jeder in seiner Partei, der CDU, sei damals begeistert gewesen, einen so jungen Mann an die Spitze zu wählen. „Ich war nicht jedem geheuer“, erinnert sich Nürnberger.