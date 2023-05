Internationaler Museumstag Lurçat-Schülerin Gisela Leitner stellt in Eppelborn aus

Gerade hat sich in Eppelborn kein geringerer als Pablo Picasso, der mit 15 Grafiken im Jean-Lurçat-Museum zu sehen war, verabschiedet, schon steht pünktlich zum Internationalen Museumstag an diesem Sonntag, 21. Mai, mit der Künstlerin Gisela Leitner ein weiterer Gast parat, der mit rund 30 Werken im Zusammenspiel mit Lurçat begeistern will.