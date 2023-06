Fußball Collmann kommt doch nicht nach Wiesbach

Das war extrem bitter: Die 1:2-Niederlage zu Hause gegen den SV Alemannia Waldalgesheim durch ein Gegentor in der Nachspielzeit besiegelte am 27. Mai den Abstieg des FC Hertha Wiesbach aus der Fußball-Oberliga (wir berichteten). Erstmals seit der Saison 2012/2013 spielt der Verein damit wieder in der Saarlandliga. „Wir haben nicht damit gerechnet abzusteigen – und in einer normalen Oberliga-Saison hätten die 43 Punkte, die wir geholt haben, wohl immer zum Klassenverbleib gereicht“, blickt Hertha-Präsident Helmut Berg enttäuscht zurück.