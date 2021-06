Projekt Bürgerbus : Ab Oktober könnte der Bürgerbus in Eppelborn fahren

Eppelborn Nachdem die Informationsveranstaltung zum Bürgerbus Eppelborn bereits mehr als ein halbes Jahr zurücklag, war nur schwer abzuschätzen, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich über diesen langen Zeitraum weiterhin für das Projekt begeistern würden.

Eingeladen waren sie nun am Dienstagabend in den Big Eppel, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt. Auf dem Programm standen gleich 20 Punkte, um so ein passgenaues Angebot für die Gemeinde zu erarbeiten. Mit Holger Jansen und Ralph Hintz, beide von der Agentur Landmobil, waren erneut zwei Fachleute nach Eppelborn gekommen, um Hilfestellung bei der konkreten Planung zu geben. Rund 20 Personen konnte Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld begrüßen. „Die große Resonanz zeigt mir, dass das Projekt eine breite Unterstützung in der Bevölkerung hat. Ich danke schon jetzt allen, die zum Gelingen unseres Bürgerbusses beitragen. Sie alle sorgen mit ihrem ehrenamtlichen Engagement dafür, dass unsere Gemeinde noch ein Stück lebenswerter wird“, erklärte er.