Gemeinde Eppelborn : Neue Wohnungen für Menschen mit Handicap

Eppelborn Eigentlich, so heißt es in der Pressemitteilung des Paritätischen Wohlfahrtverbandes, sollte es am Donnerstag vergangener Woche eine große Eröffnungsveranstaltung geben. Denn das Bauprojekt einer Tagespflege sowie die Erweitung des Angebotes für selbstbestimmtes Leben ist abgeschlossen.

Doch auch dies lässt Corona erst einmal nicht zu.

Zu den ursprünglichen 33 Appartements für Senioren und Menschen mit Handicap des Wohnprojektes „Am alten Kino“, kamen nach der Erweiterung des Komplexes im Zentrum Eppelborns zwölf zusätzliche Wohneinheiten dazu.

Mit der Aufstockung der zusätzlichen Wohnungen über zwei Etagen können zukünftig nicht nur vielen Menschen mit Handicap und Betreuungsbedarf neue Wohnperspektiven angeboten werden, sondern durch die Einrichtung einer Tagespflege können nun auch 15 pflegebedürftige Gäste versorgt werden. Aufgrund der Ergänzung der Tagespflege ist in der Gemeinde ein komplementäres Versorgungssystem entstanden, heißt es weiter.

Diese gemeindeintegrierte Wohnform ermöglicht den Mietern bei Bedarf auf die ambulanten Hilfen in den Bereichen Beratung, Begleitung, Assistenz, Pflege und Hauswirtschaft zurückzugreifen.