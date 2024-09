Viele neue Gesichter Gemeinderat Eppelborn kann jetzt loslegen

Ein neues Gesicht oder vielmehr etliche neue Gesichter weist der Gemeinderat Eppelborn auf, der sich am Donnerstagabend im wohlig-warmen Sitzungssaal des Rathauses konstituierte. Bürgermeister Andreas Feld (CDU) gratulierte den Ratsmitgliedern zu ihren Mandaten und erinnerte daran, dass sie als Repräsentanten der Gemeinde eine sehr wichtige Aufgabe hätten. „Viel erreicht“ habe man im Gemeinderat in den vergangenen fünf Jahren. Beispielhaft nannte Feld den Ausbau der Kinderbetreuung, die Sanierung der Schulen, die Investitionen in die Infrastruktur und den Klimaschutz sowie das vielfältige Angebot für alle Generationen. Außerdem appellierte er an die Ratsmitglieder, gemeinsam an einer guten Zukunft für die Gemeinde zu arbeiten. Mit den Worten „wir haben ein gutes Klima im Rat“, eröffnete der Bürgermeister die Tagesordnung der Sitzung, die ausschließlich durch notwendige Regularien geprägt war.